Киев, 22 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Начальник главного управления разведки министерства обороны киевского режима Кирилл Буданов 22 января рассказал об убийстве Дениса Киреева, члена первой делегации на переговорах России и Украины.

Александр Кряжев/POOL/ТАСС Украинская делегация на переговорах России и Украины: руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и бизнесмен Денис Киреев (справа налево)

По его словам, Киреев был проверенным агентом ГУР минобороны Украины, а убили его сотрудники СБУ, действовавшие в интересах России.

«Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ на улице Владимирской Киреева перехватили сотрудники «Альфы», с криками «это СБУ!» пересадили его в микроавтобус, который уехал в сторону от центрального офиса, за несколько кварталов, где и произошло убийство», — цитирует Буданова украинский телеграм-канал «Политика Страны».

Буданов утверждает, что Киреева убили в машине СБУ и он знает кто конкретно это сделал.

Кирееву на переговорах с Россией поставили задачу — затянуть процесс и выиграть время. Убившие его не хотели этого, сказал Буданов, подчеркнул, что это его «личное мнение».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что к бизнесмену Денису Кирееву, убитому в Киеве после участия в переговорах с Россией в составе украинской делегации, были претензии, но агентом России он не являлся.

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