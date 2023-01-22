Лондон, 22 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. ВС Великобритании столкнулись с нехваткой военнослужащих после их массового увольнения в 2022 году. Об этом сообщает местная газета Mirror.

Keystone Press Agency/Global Look Press Британские солдаты

«Более 16 тыс. людей ушли в прошлом году — самый высокий показатель за последние шесть лет. И только 12 тыс. пришли в ВС Великобритании, на 5 тыс. меньше, чем в 2021 году», — говорится в статье.

Как отмечает издание, многие военные жалуются на низкие зарплаты и плохие условия проживания.

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Сообщается и о дефиците людей в армейском резерве. В настоящее время в нём состоят 25 тыс. человек, для достижения целевых показателей не хватает пяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, британский журналист Питер Хитченс считает, что обещанные поставки танков киевской армии могут ухудшить ситуацию — Европа окажется «в мире ужасов, потерь и нищеты, превратившись в радиоактивное кладбище».

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