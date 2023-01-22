Киев, 22 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Об увеличении уровня потребления электроэнергии на Украине сообщает 22 января «Укрэнерго».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свет в окнах дома

«Потребление электроэнергии по состоянию на утро воскресенья, 22 января, несколько больше, чем вчера», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что дефицит мощности остаётся существенный. Там объяснили, что причина дефицита в ракетных и дроновых атаках, повредивших электростанции и высоковольтную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что не декларации, а конкретные механизмы нужны для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС, пока же Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имитирует эту деятельность.

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