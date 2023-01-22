Москва, 22 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. На внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом 22 января сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ДТП

«На внутренней стороне 108-го км МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты три полосы из пяти.

Отмечается, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы.