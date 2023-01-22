Берлин, 22 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Перед тем как поставить танки киевскому режиму, Германия должна задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке Киева. Об этом 22 января написал бывший судья верховного суда ФРГ Томас Фишер в статье для издания Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, Германии необходимо понять, как далёко зайдёт её путь в поддержке киевского режима, который начался с поставки 5 тыс. шлемов.

«Если можно поставлять танки, то почему нельзя поставить боевые самолёты? Где проходит граница?» — написал Фишер.

Он отметил, что давление на Германию по вопросу поставок танков Leopard 2 продолжает расти, но немецкое общество должно само себя спросить, готово ли оно к «победе любой ценой» над Россией.

Он добавил, что ему не кажется убедительной стратегия, при которой каждые три месяца объявляется о необходимости что-то ещё поставить и сколько-то ещё миллиардов передать.

Ранее издание Zeit написало, что во властных структурах Германии возникли разногласия по вопросу поставок боевых танков киевскому режиму.