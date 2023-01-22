Вашингтон, 22 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. На западных территориях США наблюдается очень сильная затяжная засуха, которая создает большую нагрузку на водные ресурсы в регионе. Об этом пишет Newsweek.

Shalan Stewart/Zuma/TASS Засуха

Эксперты прогнозируют, что, если такая засуха продолжится в течение ближайших 10–20 лет, это может привести к катастрофическим последствиям для всего государства.

Издание приводит данные U. S. Drought Monitor, согласно которым 65% континентальной части США испытывают в разной степени засуху либо аномально засушливые условия. При этом наиболее всего страдают штаты Орегон, Юта, Небраска, Оклахома и Канзас, в этих штатах есть районы, которые переживают очень сильную засуху. Отмечается, что проливные дожди, которые прошли в западной части США, помогли исправить ситуацию лишь в некоторых районах.

По мнению экспертов, нехватка воды в западной части США ощущается как из-за изменением климата, так и в связи с увеличением спроса на неё со стороны растущего количества жителей, а также спросом на нее в сельском хозяйстве.

Согласно прогнозам, существует большая вероятность того, что мегазасуха будет наблюдаться в США и в следующем десятилетии.

Издание приводит слова одного из руководителей института экологического и энергетического менеджмента при Университете Джорджа Вашингтона Джонатана Дисона, который отметил, что в ближайшей перспективе не ожидает серьёзного улучшения ситуации, так как если засуха и пойдёт на спад, то для восстановления нужно будет несколько лет, в течение которых количество осадков должно превышать средние показатели.

Он считает, что ещё одно или два десятилетия засухи приведут к катастрофическим последствиям, к значительному истощению водоносных горизонтов, а это приведёт как к потере ресурсов подземных вод, так и к оседанию земли, что нанесёт ущерб общественной инфраструктуре.