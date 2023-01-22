Москва, 22 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Общие кассовые сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили пять миллиардов рублей, сообщается 22 января на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка

Ранее проект стал первым в истории российского проката, кассовые сборы которого преодолели рубеж в 4 млрд рублей.

Напомним, режиссёром кинокартины «Чебурашка» стал Дмитрий Дьяченко. Фильм вышел в прокат 1 января 2023 года.

Ранее успех киноленте предрёк кинокритик Сергей Сычев. Он назвал причинами популярности картины узнаваемость её главного персонажа и «отсутствие крупных конкурентов из Голливуда».

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