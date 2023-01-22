Атланта, США, 22 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Выступления переросли в беспорядки в центре Атланты, штат Джорджия, после гибели экологического активиста от рук полицейских. Об этом сообщает 22 января CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

«Активисты в масках, одетые во всё черное, бросали камни и зажигали фейерверки перед небоскрёбом, в котором находится Фонд полиции Атланты, били большие стеклянные окна», — говорится в сообщении.

Протестующие подожгли полицейскую машину и изрисовали стены надписями, направленными против стражей порядка. Они были в числе сотен демонстрантов, которые вышли на улицы после гибели 26-летнего активиста, который называл себя Тортугита и просил не причислять его к какому-либо полу.

По данным Бюро расследований Джорджии, 18 января полицейские смертельно ранили Тортугиту после того, как он выстрелил в полицейского. Однако другие активисты подвергли сомнению официальную версию, назвали произошедшее убийством и потребовали независимого расследования.

В ходе беспорядков шесть человек были задержаны, кроме того, полицейские обнаружили взрывные устройства. Протестующие повредили имущество вдоль улицы Пичтри-стрит, где находятся отели и рестораны. По данным властей, пострадавших не было.