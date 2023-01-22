Токио, 22 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Повысить тарифы на 30% намерена японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 22 января пишет газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Тарифы

Планы по повышению тарифов связаны со стремительным ростом цен на энергоносители, которые привели к росту расходов компании.

Отмечается, что, прежде чем повысить тарифы, TEPCO должна получить разрешение от министерства экономики, торговли и промышленности. В случае одобрения тарифы вырастут уже нынешним летом.

Компания TEPCO обслуживает жителей восточной части Японии, в том числе столичного региона.