* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Могадишо, 22 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Экстремистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала здание местной администрации в Могадишо (Сомали). Об этом сообщает издание Goobjoog в социальной сети Twitter.

Axmadyare Могадишо

«Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали штаб-квартиру региональной администрации Банадир в Могадишо», — говорится в сообщении.

Известно, что атака началась со взрыва автомобиля.

Напомним, что исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла в раздираемом гражданской войной Сомали в 2006 году, а в 2012-м она объединилась с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и регулярно совершает на территории страны теракты и нападения на сомалийских силовиков.

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