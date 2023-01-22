Москва, 22 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Если Германия всё же примет решение о поставках на Украину танков, на технике не следует «закрашивать кресты», написала 22 января в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Дарья Драй ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Чего уж стесняться», — добавила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки танков Leopard из европейских стран на Украину не осуществляются из-за позиции Германии.

Власти Германии считают необходимым достижение консенсуса по этому вопросу и общие поставки (а не от каждой отдельной страны), однако пока такого общего решения принято не было. В правящей коалиции Германии споры о необходимости поставок танков тоже продолжаются.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.