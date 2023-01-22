На Аляске белый медведь растерзал мать и ребёнка у дверей школы
Анкоридж, США, 22 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Молодая женщина и её годовалый ребёнок погибли в результате нападения белого медведя в поселении Уэйлс на Аляске, не успев укрыться в здании школы. Об этом сообщает Associated Press (AP).
На Аляске смертельных нападений медведей на людей не было 30 лет. Трагедия произошла 17 января, теперь стали известны её подробности.
24-летняя Саммер Миомик отправилась вместе с маленьким сыном в школу Кингикмиут, чтобы навестить родственников, на время поселившихся там из-за ремонта в доме. На улице бушевал снежный шквал. Внезапно появился белый медведь и напал на женщину.
Директор школы видела нападение и распорядилась закрыть окна и обезопасить детей. Работники школы и местные жители пытались отогнать медведя лопатами, но животное повернулось к ним, и им пришлось спрятаться в здании.
«Белый медведь преследовал их и тоже пытался проникнуть внутрь», — рассказала главный администратор школьного округа Берингова пролива Сьюзан Недза.
Люди в школе попросили помощи у других жителей, так как правоохранителей в Уэйлсе нет. Медведя застрелил из ружья один из мужчин. В настоящее время идет расследование инцидента. Пока неясно, почему медведь напал на людей.
В 2019 году специалисты по Аляске из Геологической службы США предупреждали об увеличении вероятности встречи людей с медведями из-за расширения территории, на которую заходят животные.
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