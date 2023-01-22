Анкоридж, США, 22 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Молодая женщина и её годовалый ребёнок погибли в результате нападения белого медведя в поселении Уэйлс на Аляске, не успев укрыться в здании школы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Николай Гернет ИА REGNUM Белый медведь

На Аляске смертельных нападений медведей на людей не было 30 лет. Трагедия произошла 17 января, теперь стали известны её подробности.

24-летняя Саммер Миомик отправилась вместе с маленьким сыном в школу Кингикмиут, чтобы навестить родственников, на время поселившихся там из-за ремонта в доме. На улице бушевал снежный шквал. Внезапно появился белый медведь и напал на женщину.

Директор школы видела нападение и распорядилась закрыть окна и обезопасить детей. Работники школы и местные жители пытались отогнать медведя лопатами, но животное повернулось к ним, и им пришлось спрятаться в здании.

«Белый медведь преследовал их и тоже пытался проникнуть внутрь», — рассказала главный администратор школьного округа Берингова пролива Сьюзан Недза.

Люди в школе попросили помощи у других жителей, так как правоохранителей в Уэйлсе нет. Медведя застрелил из ружья один из мужчин. В настоящее время идет расследование инцидента. Пока неясно, почему медведь напал на людей.

В 2019 году специалисты по Аляске из Геологической службы США предупреждали об увеличении вероятности встречи людей с медведями из-за расширения территории, на которую заходят животные.

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