Херсон, 22 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российские артиллеристы ударили по ремонтной базе, устроенной боевиками киевского режима в промышленной зоне Херсона, сообщил 22 января представитель экстренных служб Херсонской области.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

По официальной информации, 21 января в районе 15:00 в результате артиллерийского удара в промзоне Херсона разрушена ремонтная база, уничтожены семь единиц бронированной техники, пять — выведены из строя. Ликвидированы восемь военных ВСУ, 15 человек ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска также 21 января уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы боевиков ВСУ. Ликвидированы восемь и ранены девять солдат противника.

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