Российские артиллеристы уничтожили в Херсоне ремонтную базу ВСУ
Артиллерия российской армии разрушила ремонтную базу ВСУ в промзоне Херсона
Херсон, 22 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российские артиллеристы ударили по ремонтной базе, устроенной боевиками киевского режима в промышленной зоне Херсона, сообщил 22 января представитель экстренных служб Херсонской области.
По официальной информации, 21 января в районе 15:00 в результате артиллерийского удара в промзоне Херсона разрушена ремонтная база, уничтожены семь единиц бронированной техники, пять — выведены из строя. Ликвидированы восемь военных ВСУ, 15 человек ранены.
Как сообщало ИА REGNUM, российские войска также 21 января уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы боевиков ВСУ. Ликвидированы восемь и ранены девять солдат противника.
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