Москва, 22 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Разные силы внутри России и из-за ее границ стремятся повлиять на церковь, чтобы она заняла ту или иную политическую позицию, заявил 22 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Церковь тем не менее не вмешивается в политические процессы и не выступает «за одних и против других», потому что такие действия повлекли бы разделение людей, а церковь призвана их объединять, сказал глава РПЦ.

Как сообщалось ранее, 21 января патриарх призвал все православные приходы помогать участникам военной спецоперации — как материально, так и в молитве.

8 января на детской Рождественской елке в Кремлевском дворце глава РПЦ заявил, что церковь сильнее всех политических сил, хотя и не желает власти.