Киев, 22 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило задержание замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, обвиняемого в получении взятки в размере $400 тыс. Об этом сообщает киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Ранее соответствующую информацию подтвердили в украинском министерстве. В ведомстве добавили, что он будет уволен.

По данным другого украинского издания, 21 января Лозинского задержали по подозрению в хищении бюджетных средств.

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По версии правоохранительных органов, замминистра получил взятку за содействие в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Также сообщается о задержании ещё одного участника группировки и проведении обысков, в ходе которых было изъято 920 тысяч гривен и $38,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что ВСУ формируют новые воинские подразделения под возможные поставки танков НАТО.

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