Лондон, 22 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Лондон продолжает вести переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы гарантировать передачу Киеву необходимого вооружения и техники, сообщил 22 января глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Интервенты НАТО

«Я говорил со своими международными партнёрами о поставках бронированной техники, в том числе танков Leopard 2, которые особенно эффективны. Я бы хотел видеть, что Украина имеет подобное оружие», — сказал он.

По словам Клеверли, британцы и их союзники хотят быть уверенными в победе Украины в скором времени, это станет «наилучшим способом сохранить больше жизней». Все страны должны пойти как можно дальше в поддержке ВСУ и наиболее подходящим для себя образом, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли заявил, что страны — члены альянса самостоятельно решают, какое именно вооружение передавать Украине.

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Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.