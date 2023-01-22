Донецк, 22 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. ВСУ днем 22 января в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Было выпущено два снаряда натовского калибра 155 мм. Ранее ВСУ выпустили по этому же району еще три снаряда аналогичного калибра.

Ранее 22 января сообщалось также об обстреле Иловайска (ДНР) из ракетного комлпекса «Точка-У». За минувшие сутки на территории республики жертвой обстрелов ВСУ стал один мирный житель.