Афины , 22 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Забор на границе с Турцией показали власти Греции послам из 27 стран Евросоюза, Шенгенского соглашения и Великобритании. Об этом 22 января сообщил греческий министр защиты граждан Такис Теодорикакос.

DIMITRIS ALEXOUDIS/EPA/ТАСС Стена вдоль реки Эврос на границе Греции с Турцией

Послам показали уже построенный забор длиной 37,5 км. По словам Теодорикакоса, правительство Греции приступает к строительству ещё 35 км забора на сухопутной границе с Турцией в Эвросе.

Отмечается, что бюджет проекта составляет €100 млн и полностью покрывается за счёт государственного бюджета Греции. Забор строят в целях ограничения нелегальной миграции из Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Теодорикакос заявил, что Греция построит забор вдоль всей сухопутной границы с Турцией протяжённостью 180 км.