Анкара, 22 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Турции у генерального консульства Швеции в Стамбуле сожгли шведский флаг. Об этом 22 января сообщает издание Sputnik.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Акция протеста у посольства Швеции в Стамбуле

По информации издания, около генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой активисты сожгли шведский флаг.

Данная акция была проведена в ответ на сожжение Корана около посольства Турции в Стокгольме. Напомним, что сотрудники полиции Стокгольма разрешила эту акцию.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции воскресный намаз был посвящен защите Корана. А министр иностранных дела Турции Мевлют Чавушоглу назвал «расистской и подлой» акцию по сожжению Корана около здания турецкого посольства в Стокгольме.

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