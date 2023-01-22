Лондон, 22 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Десятки детей-беженцев похищены из отеля Home Office в Брайтоне, подведомственного МВД Великобритании. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на расследование издания Observer.

Rob Pinney/Zuma/TASS Полиция Англии

«Десятки детей, ищущих убежища, были похищены бандами из отеля в Брайтоне, которым управляет министерство внутренних дел, по схеме, которая, по-видимому, повторяется по всему южному побережью», — говорится в публикации.

Торговцы людьми похищают детей на улице возле отеля. Их сажают в машины, после чего их уже не находят, рассказали источники, один из которых работает на подрядчика МВД — Mitie.

Отмечается, что полиция не раз предупреждала МВД о том, что дети — просители убежища, недавно прибывшие в страну без родителей или опекунов, могут стать мишенью для преступных сетей.

За последние 18 месяцев около 600 несопровождаемых детей прошли через отель в Сассексе, из них 136 пропали. По-прежнему числятся пропавшими без вести более половины из них — 79 человек.

«Теневой» министр внутренних дел Иветт Купер назвала ситуацию «поистине ужасающей и скандальной» и потребовала от официального правительства сообщить, сколько детей исчезло и что делается для их поиска.

Источник из Mitie рассказал, что из отеля в графстве Кент, также подведомственного МВД, каждую неделю пропадал каждый десятый ребёнок.

Другой источник, который занимается защитой детей, сообщил, что некоторых из тех, кто пропал в Брайтоне, могли продать в Манчестер и Шотландию. Один такой случай расследует полиция Лондона.

По данным на октябрь 2022 года, 222 несопровождаемых ребенка, ищущих убежища, пропали без вести в отелях, находящихся в ведении министерства внутренних дел. В министерстве признали, что понятия не имели об их местонахождении. Согласно новым данным, прибывающие в страну без сопровождения дети в среднем проводят 16,5 дня в отелях Home Office, прежде чем их передают попечителям.

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