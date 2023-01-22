Иран планирует признать армии стран ЕС террористическими организациями
Парламент Ирана планирует признать армии стран ЕС террористическими структурами
Тегеран, 22 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Парламент Ирана намерен включить армии стран Евросоюза в список террористических организаций. Об этом, как передает агентство Mehr, заявил спикер законодательного органа республики Мохаммад Багер Галибаф.
По его словам, соответствующее решение планируется принять в ответ на призыв Европарламента признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) экстремистской структурой.
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«Меджлис (парламент. — Ред.) примет любые меры в ответ на включение КСИР в перечень террористических организаций или в санкционные списки», — заявил он.
Спикер добавил, что меры будут приняты «быстро и решительно».
«Мы признаем армии стран Европы террористическими организациями и внесем в повестку дня вопрос о принятии необходимых мер для борьбы с ними», — добавил Галибаф.
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Ранее член президиума иранского парламента Ахмаж Надери уже заявлял о том, что парламент Ирана планирует пойти на такой ответный шаг.
Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян заявил, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин приедет с визитом в Тегеран 23 января.