Тегеран, 22 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Парламент Ирана намерен включить армии стран Евросоюза в список террористических организаций. Об этом, как передает агентство Mehr, заявил спикер законодательного органа республики Мохаммад Багер Галибаф.

Hamed Malekpour Исламский консультативный совет. Однопалатный парламент Исламской Республики Иран

По его словам, соответствующее решение планируется принять в ответ на призыв Европарламента признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) экстремистской структурой.

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«Меджлис (парламент. — Ред.) примет любые меры в ответ на включение КСИР в перечень террористических организаций или в санкционные списки», — заявил он.

Спикер добавил, что меры будут приняты «быстро и решительно».

«Мы признаем армии стран Европы террористическими организациями и внесем в повестку дня вопрос о принятии необходимых мер для борьбы с ними», — добавил Галибаф.

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Ранее член президиума иранского парламента Ахмаж Надери уже заявлял о том, что парламент Ирана планирует пойти на такой ответный шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян заявил, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин приедет с визитом в Тегеран 23 января.