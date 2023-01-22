Москва, 22 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В московской школе украли телефон у дочери известного теле — и радиоведущего Геннадия Бачинского, сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Инцидент произошел еще 14 января, но задержать преступницу удалось лишь пару дней назад. Ею оказалась 45-летняя школьная уборщица, которая после задержания не стала скрывать, что ей приглянулся айфон девочки.

— Лиза Бачинская забыла Iphone 12 Pro Max в женском туалете школы в центре Москвы. Когда школьница вернулась за ним, то его на месте уже не было. Правоохранителями были исследованы камеры видеонаблюдения и опрошен персонал школы. В ходе следствия удалось выяснить личность вора, — сообщил источник.

Сейчас 45-летняя женщина находится под подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Папа Лизы известный радио — и телеведущий Геннадий Бачинский. Геннадий был генеральным продюсером радио MAXIMUM, главным продюсером дирекции радиовещания ВГТРК, а также был участником, пожалуй, самого известного дуэта радиоведущих «Бачинский и Стиллавин». 12 января 2008 года Геннадий Бачинский попал в аварию в Тверской области, от полученных травм он погиб на месте.