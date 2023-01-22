Боррель заявил, что ЕС избавился от энергетической зависимости от России
Боррель: Евросоюзу удалось полностью преодолеть энергетическую зависимость от России
Брюссель, 22 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Евросоюз смог полностью преодолеть энергетическую зависимость от России. Об этом 22 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Diário.
Иван Шилов ИА REGNUM
Жозеп Боррель
«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами», — сказал Боррель.
Он добавил, что ЕС прошёл напряжённую фазу роста цен на энергоносители, но теперь они вернулись к довоенным значениям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что Евросоюзу будет непросто преодолеть технологическую зависимость от Китая.