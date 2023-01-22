Брюссель, 22 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Евросоюз смог полностью преодолеть энергетическую зависимость от России. Об этом 22 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Diário.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами», — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС прошёл напряжённую фазу роста цен на энергоносители, но теперь они вернулись к довоенным значениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что Евросоюзу будет непросто преодолеть технологическую зависимость от Китая.