В ВСУ заявили, что создают новые подразделения под технику НАТО
Командующий силами ВСУ Наев заявил о создании подразделений под технику НАТО
Киев, 22 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. ВСУ формируют новые воинские подразделения под возможные поставки танков НАТО. Об этом 22 января заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью телекомпании CNN.
Он отметил, что Киеву нужно большое количество западных танков. По его мнению, эта техника гораздо лучше советских моделей, поэтому может помочь киевским боевикам в продвижении.
«Мы создаем новые воинские подразделения. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому западная помощь крайне важна», — завил Наев.
Он выказал надежду на то, что создаваемые подразделения будут полностью укомплектованы одинаковым западным вооружением.
«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, то есть весь батальон оснащен Bradley, если мы их получим, или Leopard», — уточнил он.
Как передавало ИА REGNUM, во властных структурах Германии возникли разногласия по вопросу поставок боевых танков Украине.
Согласно данным Минобороны России, за время Второй мировой войны советские войска уничтожили и захватили более 75% всего оружия и военной техники врага.
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