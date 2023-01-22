Киев, 22 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. ВСУ формируют новые воинские подразделения под возможные поставки танков НАТО. Об этом 22 января заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью телекомпании CNN.

7th Army Training Command Leopard

Он отметил, что Киеву нужно большое количество западных танков. По его мнению, эта техника гораздо лучше советских моделей, поэтому может помочь киевским боевикам в продвижении.

«Мы создаем новые воинские подразделения. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому западная помощь крайне важна», — завил Наев.

Он выказал надежду на то, что создаваемые подразделения будут полностью укомплектованы одинаковым западным вооружением.

«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, то есть весь батальон оснащен Bradley, если мы их получим, или Leopard», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, во властных структурах Германии возникли разногласия по вопросу поставок боевых танков Украине.

Согласно данным Минобороны России, за время Второй мировой войны советские войска уничтожили и захватили более 75% всего оружия и военной техники врага.

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