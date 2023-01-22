Татарстан, 10 ноября, 2006, 16:26 — ИА Регнум. В Татарстане 43% трудовых договоров составлены с нарушением законодательства - размер оплаты труда составляет менее установленного потребительского бюджета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие цифры прозвучали 9 ноября в кабинете министров республики в Казани на заседании Республиканской межведомственной комиссии по адаптации неформального рынка труда и легализации доходов под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан Равиля Муратова: более 17 тысяч трудовых договоров (43%), из проверенных комиссиями, имеют запись об оплате труда наемного рабочего ниже 3 тысяч рублей в месяц.