Депутат Госдумы: вмешательство Запада может расширить границы спецоперации
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил, что вмешательство Запада может расширить границы спецоперации
Москва, 22 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Чем больше западные страны будут вмешиваться в конфликт на Украине, тем дальше будет распространяться граница российской специальной военной операции. Об этом 22 января заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Шеремет.
По его словам, киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним злую шутку.
Он отметил, что Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны перешли красные линии и стали представлять угрозу российским национальным интересам.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Шеремет заявил, что установление в Киеве марки-фотозоны с изображённым на ней горящим Кремлём является провокацией, на которую последует реакция.