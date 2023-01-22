Москва, 22 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Чем больше западные страны будут вмешиваться в конфликт на Украине, тем дальше будет распространяться граница российской специальной военной операции. Об этом 22 января заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации Михаил Шеремет

«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Шеремет.

По его словам, киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним злую шутку.

Он отметил, что Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны перешли красные линии и стали представлять угрозу российским национальным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Шеремет заявил, что установление в Киеве марки-фотозоны с изображённым на ней горящим Кремлём является провокацией, на которую последует реакция.