Будапешт, 22 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Поставки в Венгрию энергоресурсов не могут быть гарантированы без газа и нефти из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью итальянской газете La Repubblica.

Валерий Шарифулин/ТАСС Петер Сийярто

По его словам, в политике география и реальность занимают особое место.

«Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну», — заявил он, добавив, что именно поэтому нужно поддерживать отношения с Кремлем и гарантировать исключения при установлении Евросоюзом санкций.

Как передавало ИА REGNUM, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф признал, что только долгосрочные санкции против России могут дать желаемый результат.

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