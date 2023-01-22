Москва, 22 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука не исключил расширения деятельности Русской православной церкви в Африке. Об этом он сообщил 22 января в интервью РИА Новости.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Все возможно», — сказал он, добавив, что Южно-Африканская Республика — светское государство, в котором власти не вмешиваются в религиозные вопросы.

Ранее митрополит Клинский Леонид заявил, что Патриарший экзархат Африки намерен создавать монастыри на Африканском континенте «по образу и подобию» обителей в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в РПЦ назвали репрессиями против духовенства возбуждение уголовного дела в отношении митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя).

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