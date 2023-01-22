В Турции воскресный намаз был посвящен защите Корана
Анкара, 22 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В Турции 22 января во всех 90 тыс. мечетей страны прихожане читали суры из Корана в ходе утренней молитвы. Об этом сообщает телеканал TRT.
По информации телаканала, так прихожане отозвались на призыв главы управления по делам религии страны Али Эрбаша провести общенациональную акцию в защиту священного для мусульман Писания.
Уточняется, что таким образом прихожане выразили протест против публичного сожжения Корана в Стокгольме.
Ранее Али Эрбаш пригласил всех друзей Корана на утренний намаз в мечети, где будет совершена молитва и прочитаны суры из Священного Писания. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дела Турции Мевлют Чавушоглу назвал «расистской и подлой» акцию по сожжению Корана около здания турецкого посольства в Стокгольме.
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