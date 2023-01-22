Анкара, 22 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В Турции 22 января во всех 90 тыс. мечетей страны прихожане читали суры из Корана в ходе утренней молитвы. Об этом сообщает телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации телаканала, так прихожане отозвались на призыв главы управления по делам религии страны Али Эрбаша провести общенациональную акцию в защиту священного для мусульман Писания.

Уточняется, что таким образом прихожане выразили протест против публичного сожжения Корана в Стокгольме.

Ранее Али Эрбаш пригласил всех друзей Корана на утренний намаз в мечети, где будет совершена молитва и прочитаны суры из Священного Писания. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дела Турции Мевлют Чавушоглу назвал «расистской и подлой» акцию по сожжению Корана около здания турецкого посольства в Стокгольме.

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