Берлин, 22 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Обучение военных ВСУ навыкам управления танками Leopard 2 должно начаться немедленно. Об этом 22 января заявил глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (партия «Зелёные») в интервью медиагруппе Funke.

Eibner-Pressefoto/imago-images.de/TASS Leopard 2

«Обучение украинских солдат с Leopard должно начаться прямо сейчас, чтобы не было дальнейших задержек», — сказал Хофрайтер.

Он также призвал поставить киевскому режиму танки Leopard 2, потому что это является «жизненно важной поддержкой».

Он добавил, что на встрече на базе Рамштайн Германия допустила ошибку и «ещё больше потеряла репутацию», но «теперь это должно быть быстро исправлено».

Напомним, необходимость поставки иностранных танков ВСУ возникла из-за того, что советские танки в странах бывшего Варшавского договора закончились.