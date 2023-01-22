Москва, 22 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Турция успешно оплатила зерно в рублях, в настоящее время Россия прорабатывает вопрос аналогичных поставок в Египет. Об этом 22 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Сергей Пятаков/POOL/ТАСС Вице-премьер Виктория Абрамченко

По ее словам, в России пока не перешли на постоянной основе на расчеты в национальных валютах, но движение в этом направлении идет.

Абрамченко уточнила, что сейчас Банк России ведет переговоры с центробанками других стран о проработке механизмов таких взаимных расчетов, и речь идет не только о поставках продовольствия.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной», — приводит РИА Новости ее слова.

Вице-премьер также добавила, что с Египтом также начинается проработка такого перехода.

Абрамченко также подчеркнула, что в этом вопросе наиболее востребованными являются масложировая продукция и зерно.

Она уточнила, что при этом масложировую продукцию пока не продают за рубли, но этот вопрос находится в проработке.

«Для нас расчеты в рублях — один из приоритетов», — добавила вице-премьер, уточнив, что в таких сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк (РСХБ).

«И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах России, там как раз это одно из условий — возвращение РСХБ в систему международных расчётов», — сообщила политик.

Как передавало ИА REGNUM, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 16 января обсудили вопрос о реализации договорённостей о вывозе зерна с Украины и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

Ранее в МИД РФ заявили о бездействии ООН по вопросу экспорта аммиака из России.

Читайте также: Киевский режим готовит провокацию против России в рамках «зерновой сделки»