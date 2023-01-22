Лос-Анджелес, США, 22 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Десять человек погибли, ещё девять получили ранения в результате стрельбы в Монтерей-Парке неподалёку от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Об этом сообщает 22 января телеканал RMG News в Twitter.

(сс) Serouj Лос-Анджелес

Стрельба произошла на Гарви-авеню, когда люди в этом районе праздновали китайский Новый год. По словам свидетелей, сначала они приняли выстрелы за фейерверк.

Полиция предупреждает, что подозреваемый пока остаётся на свободе. О мотивах нападения информации пока нет.