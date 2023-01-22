Москва, 22 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ведут наступательные действия в районе городов Орехов и Гуляйполе (Запорожская область). Об этом, как передает РИА Новости, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Минобороны России Линия фронта. Запорожье. 21.01.2023

По его словам, фронт подвижен на двух направлениях — Орехов и Гуляйполе, которые в настоящее время находятся под контролем украинских войск.

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Рогов отметил, что на данных направлениях наблюдаются активные боестолкновения, добавив, что «инициатива находится в наших руках».

Ранее Рогов сообщал о том, что киевский режим в срочном порядке перебрасывает войска к запорожскому участку линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы боевиков ВСУ.

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