Екатеринбург, 22 января, 2023, 11:36 — ИА Регнум. После потасовки в общежитии Уральского федерального университета в отношении студентов составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Об этом 22 января сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Skyboy103 Главный корпус Уральского федерального университета (УрФУ)

По его словам, стражи порядка Екатеринбурга быстро установили всех участников конфликта, который произошел ночью в одном из общежитий вуза.

Горелых также уточнил, что в отделы полиции были доставлены для выяснения обстоятельств случившегося восемь человек. В отношении них были заведены административные дела по признакам мелкого хулиганства.

«Собраны по данному факту материалы территориальными ОВД и направлены для рассмотрения по существу в районный суд», — приводит ТАСС его слова.

Горелых уточнил, что потасовка произошла на бытовой почве.

По предварительным данным, группа молодых людей громко слушала музыку ночью, другая группа студентов сделала им замечание, что и привело к драке.

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