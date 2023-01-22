Москва, 22 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Власти ЮАР заинтересованы в партнерстве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в том числе и для того, чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях. Об этом 22 января заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Михаил Климентьев/ТАСС Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука

По его словам, посольство ЮАР в ближайшее время примет участие в переговорах с представителями Евразийской экономической комиссии по теме сельского хозяйства, по поводу сотрудничества ЮАР и этой комиссии.

«Мы будем рады такому партнерству», — приводит РИА Новости его слова.

Посол уточнил, что речь идет о доступе к общим рынкам.

«Сначала партнерство, доступ к рынкам. Мы говорим о доступе к рынку юаней», ­ — заявил он, отметив, что позже сотрудничество может быть выведено на уровень Сообщества развития Юга Африки и Афросоюза.

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