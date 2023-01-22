Москва, 22 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Правительство России снизило ставку по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий до 0,1%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Максимальная ставка по кредиту, который можно получить для строительства или покупки жилья в сельской местности приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%.

По данным правительства, с запуском программы «Сельская ипотека» выдано 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей. Построено свыше 6 миллионов квадратных метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме настаивают на пересмотре школьной программы, в курс по литературе следует включить «Молодую гвардию», а также «Горячий снег».

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