Гонконг, Китай, 22 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Мясник получил смертельную травму на скотобойне в Гонконге, пытаясь забить свинью. Об этом сообщила городская полиция.

Александр Погожев ИА REGNUM Свиньи

Работник скотобойни на севере города выстрелил в свинью из электрошокера и собирался добить её 40-сантиметровым ножом. Внезапно свинья пришла в себя и сбила мужчину с ног.

Другие работники нашли 61-летнего мясника без сознания, с тесаком в руке и раной на ноге. Он был доставлен в больницу, но позднее скончался, передаёт CNN.

Городской департамент труда разбирается в произошедшем, полиция заявила, что причину смерти предстоит установить.

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