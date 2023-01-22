Вашингтон, 22 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин из-за травмы пропустил матч регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс». Об этом 22 января сообщается на сайте команды.

Сергей Бобылев/ТАСС Хоккеист Александр Овечкин

Отмечается, что Овечкина беспокоит нижняя часть тела. При этом травма не носит серьёзного характера, и 37-летний игрок должен восстановиться в ближайшее время.

Напомним, на счету Овечкина 810 заброшенных шайб в НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, отставая от Уэйна Гретцки на 84 гола.

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