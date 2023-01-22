Москва, 22 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Власти ЮАР рассматривают вопрос о запуске прямых авиарейсов в Россию. Об этом 22 января сообщил посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.

Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS Самолёт

По его словам, речь идет о четырех авиарейсах в неделю. По предварительной информации, власти ЮАР ведут переговоры с российской авиакомпанией Nordwind, сейчас они ждут решения этого перевозчика.

Посол напомнил, что в феврале прошлого года планировалось запустить четыре прямых рейса, один из них в город Кейптаун, поскольку туристам из России нравится этот город.

«Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы «Аэрофлота», потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind», — приводит РИА Новости слова Мзувукиле Макетуки.

Он добавил, что руководство ЮАР ждет от российской авиакомпании сообщения о готовности.

По его информации, пока планируется организовать пассажирские рейсы для развития туризма, позже хотят запустить также и грузовые перевозки.

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