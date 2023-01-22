Ростов-на-Дону, 22 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на пересмотре школьной программы, в курс по литературе следует включить «Молодую гвардию», а также «Горячий снег», считает депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Дмитрий Вяткин

«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу», — перечислил Вяткин.

При этом, сказал парламентарий, из программы следует убрать произведения, не прошедшие испытания временем, в их числе «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Депутат винит писателя, который прошел Великую Отечественную войну, восемь лет провел в лагерях, был реабилитирован и выслан из СССР, в том, что тот «высосал из пальца многие факты» и «вымарал в грязи свою собственную Родину».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о планах обновить школьную программу по литературе на фоне специальной военной операции и в рамках патриотического воспитания молодежи. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») предложила вернуть книгу Александра Фадеева «Молодая гвардия» в школьную программу по литературе.

Сейчас в программе по литературе фрагментарно представлено творчество Константина Симонова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Алексея Твардовского и многих других талантливых авторов, отметила ранее депутат Госдумы Ирина Белых («Единая Россия»).

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