ВС РФ уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы боевиков ВСУ под Херсоном
Артиллеристы под Херсоном уничтожили миномет и РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ
Херсон, 22 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы боевиков ВСУ. Об этом 22 января рассказал представитель экстренных служб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Российская армия
Также сообщается о ликвидации восьми и ранении девяти националистов.
«Вчера в селе Садовом (под Херсоном — ред.) уничтожили 120-мм миномет, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 8 — «200», 9 — «300», — сказал представитель экстренных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, крупный тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен в Энергодаре в подвале частного дома украинского казачьего генерала.
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