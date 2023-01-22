Москва, 22 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно перестать имитировать работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 22 января заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

CHRISTIAN BRUNA/EPA/TASS Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности у объекта.

«От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается», — приводит слова Карчаа ТАСС.

По его словам, нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию зоны безопасности, а от общего понимания до конкретных шагов «очень значительный путь». Он добавил, что МАГАТЭ следует перестать имитировать работу.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев несамостоятелен, недоговороспособен и заинтересован в поддержании военного противостояния.