Припять, Украина, 22 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Украинские войска, используя советские танки Т-72, тренируются в районе города Припять в ожидании весеннего наступления российских сил. Об этом сообщает 22 января телеканал CNN.

(сс) Diana Markosian Припять

ВСУ, говорится в сообщении, готовятся к «жестокой весне». Часть тренировок проходит в «устрашающе тихой» Припяти, покинутой после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Устаревшие танки Т-72 — некоторые вдвое старше своих экипажей — стреляют снарядами в туман, в то время как наземные войска практикуются в штурме заброшенных зданий», — отмечает телеканал.

Подготовка проводится в условиях, когда Украина настойчиво просит у Запада современные танки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о «снарядном голоде» в украинских войсках.

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