Вашингтон, 22 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Американская газета The Washington Post обрушилась на Германию с критикой за отказ поставлять киевскому режиму танки Leopard, а также призвала президента США Джо Байдена поставить на Украину боевые танки M1 Abrams.

U. S. Marines/ Keystone Press Agency/Global Look Press Боевой танк M1 Abrams

В своей редакционной колонке журналисты подчеркнули, что отказ ФРГ выявил «трещину» в Североатлантическом альянсе. По их мнению, её «нужно срочно залатать», поскольку правительство России может воспользоваться сложившейся ситуацией и обернуть всё в свою пользу.

Редакция считает, что немецкие танки Leopard 2, несколько тысяч которых находятся на вооружении НАТО, являются лучшим вариантом для Украины.

«Их намного больше британских танков Challenger, и они больше подходят для украинской местности, чем американский боевой танк M1 Abrams», — говорится в колонке.

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Издание отмечает, что, по предположениям некоторых немецких депутатов, Берлин согласится поставить киевскому режиму танки Leopard, если администрация Байдена первой отправит несколько танков Abrams. В настоящее время Вашингтон считает нецелесообразным отправку своих танков на Украину, поскольку они требуют постоянного обслуживания и не соответствуют местности Украины.

«Если отправка нескольких танков Abrams является ключом к выходу из тупика, то президент Байден должен дать своё согласие», — считают журналисты.

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Редакция подчеркивает, что одними танками «войну» не выиграть. Киевский режим также нуждается в большом количестве легкобронированной техники, бронетранспортеров, гаубиц, систем ПВО и артиллерийских снарядов.

Как отмечает американская газета, Москва готовится к крупному наступлению, которое, как ожидается, начнется в ближайшие два месяца. По этой причине Берлин «не может сидеть сложа руки».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе, Россия ответит ядерным оружием.

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