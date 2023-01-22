Энергодар, Запорожская область, 22 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Крупный тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен в Энергодаре в подвале частного дома украинского казачьего генерала. Об этом 22 января сообщили в правоохранительных органах Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«В Запорожской области на участке украинского казачьего генерала силовики обнаружили огромный арсенал оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск провели в Энергодаре, где ранее проживал генерал, который уехал на территорию Украины.

Схрон располагался в подвале, оборудованном в гараже. Во время обыска силовики нашли три автомата Калашникова, семь гранат, 15 тротиловых шашек, 1300 патронов разного калибра, а также военную форму украинского образца.