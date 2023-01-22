Грозный, 22 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Все причастные к сожжению Корана в Швеции обрекли себя на вечное проклятие. Об этом 22 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В любом случае каждый пожнёт ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие», — написал Кадыров.

По его словам, только «одержимые дьяволом, отмороженные негодяи» способны на святотатство под видом протеста.

Глава Чечни выразил уверенность, что эта акция была не только согласована шведским правительством, но и инициирована и проплачена властями этой страны.

Также он заявил, что всё, связанное с НАТО, является сплошным безбожием, а альянс в целом является порождением сатаны.

Напомним, ранее в Стокгольме лидер ультраправой партии Расмус Палудан сжёг Коран, получив перед этим разрешение на это у правительства Швеции.