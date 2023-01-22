Уагадугу, 22 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Власти Буркина-Фасо обязали французских военных покинуть страну в течение месяца. Об этом сообщает информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) со ссылкой на свои источники.

Lamine Traoré (VOA) Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбел

«Правительство… денонсировало соглашение, согласно которому с 2018 года регулировалось присутствие французских вооруженных сил…» — говорится в опубликованном сообщении.

Известно, что в течение последних нескольких месяцев жители страны регулярно проводят акции протеста против нахождения ВС Франции на территории Буркина-Фасо.

Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела призвал Россию открыть своё посольство в Уагадугу.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60 женщин и детей, похищенных ранее в январе исламскими экстремистами, освобождены в Буркина-Фасо.

Читайте также: Армия Буркина-Фасо освободила из плена 66 женщин и детей