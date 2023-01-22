Хельсинки, 22 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Правительство Финляндии в рамках антироссийских санкций, введённых из-за конфликта на Украине, заморозило российские активы на сумму 187 миллионов евро. Об этом 22 января сообщает местная телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел страны Пиа Саариваара.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По его словам, замороженные активы включают недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты.

Ранее власти страны анонсировали самый дорогой пакет военной помощи киевским властям. По данным министерства обороны страны, речь идет поставке оборонных материалов на сумму 400 миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели Haber7 предупредили о реакции России на требования Украины о танках.

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