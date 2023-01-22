Мелитополь, 22 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Власти Украины намерены уничтожить предприятия в городе Запорожье, ситуация развивается по сценарию мариупольского комбината «Азовсталь». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

По его словам, ВСУ оборудуют укрепления и бункеры на машиностроительных предприятиях. Они уже укрепились на «Запорожстали» и «Запорожкоксе», строительство идёт на «Запорожтрансформаторе» на правом берегу, на «Искре», на предприятии «Мотор Сич», других заводах.

«По сути режим Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — сказал ТАСС Рогов.

Пока ситуация развивается по сценарию «Азовстали». Нет сомнений, что киевский режим относится к Запорожью как к временно удерживаемой территории, за счёт которой можно подготовить оборону, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе был практически полностью разрушен в ходе российской спецоперации. Его осада завершилась в мае 2022 года, когда остававшиеся на территории предприятия боевики сдались в плен.

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