Москва, 22 января, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Не декларации, а конкретные механизмы нужны для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС, пока же Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имитирует эту деятельность. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Он прокомментировал слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о единстве мнений сторон по созданию зоны безопасности вокруг АЭС. По словам советника, от одного только сходства мнений вопрос не решается.

«Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности. От единого понимая до выхода на договоренности очень значительный путь. Много имитаций, дела делаются по-другому», — сказал ТАСС Карчаа.

По его словам, договорный процесс осложняет несамостоятельность и недоговороспособность Украины, которую курирует коллективный Запад. Запад же заинтересован в поддержании военного противостояния.

«Любые договорённости не стоят ровным счетом ничего, если в них нет раздела ответственности сторон», — подчеркнул Карчаа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карчаа заявил, что «неадекватность украинского режима» не позволяет полноценно запустить все шесть реакторов Запорожской АЭС.

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